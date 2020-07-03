Приговор Полу Уилану вступил в силу

Приговор гражданину США Полу Уилану, осужденному на 16 лет за шпионаж против России, вступил в законную силу. Защита Уилана не стала обжаловать решение суда, рассчитывая на скорый обмен своего подопечного на кого-либо из россиян, отбывающих наказание в тюрьмах Соединенных Штатов.

Среди возможных кандидатур для обмена значатся Виктор Бут и Константин Ярошенко. Первый стал жертвой провокации американских спецслужб и был осужден за подготовку сговора якобы с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма.

Ярошенко получил 20 лет тюрьмы за мнимую подготовку доставки крупной партии наркотиков. Состояние его здоровья в тюрьме США резко ухудшилось. Оба россиянина были арестованы на территории третьих стран и незаконно вывезены в США. Суд не предоставил убедительных доказательств их вины.

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года во время подготовки шпионской акции. По версии ФСБ, оперативники которой проводили задержание Уилана, он пытался получить список сотрудников российских спецслужб. Приговор гражданину США озвучили 15 июня 2020 года в Мосгорсуде.