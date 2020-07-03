Адвокат Ефремова заявил, что артист отказался признавать вину в ДТП

Актер Михаил Ефремов, спровоцировавший смертельное ДТП в центре Москвы, отказался признавать себя виновным в случившемся. Об этом, по информации ТАСС, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал», - сказал защитник.

При этом Пашаев напомнил, что Ефремов «готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина».

Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.