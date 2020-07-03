Губернатор Самарской области прибыл в ситуационный зал МЧС после аварии на ГПЗ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прибыл в ситуационный зал Главного управления МЧС после аварии на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе.

Глава региона заслушал доклады об обстановке на ГПЗ и в ближайших населенных пунктах. О ситуации Азарову рассказали начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко, руководство завода и Волжского района.

Авария произошла при проведении земляных работ, в результате которых была повреждена незаконная врезка в газопровод. После этого на ГПЗ начался пожар.

«К ликвидации последствий аварии привлечены аварийно-восстановительные службы компании, администрация района. Обеспечивают безопасность пожарно-спасательные подразделения и экипажи ГИБДД», - сказано на сайте МЧС по региону.

Из-за пожара из ближайших населенных пунктов эвакуируют более 1600 жителей.