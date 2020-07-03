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Губернатор Самарской области прибыл в ситуационный зал МЧС после аварии на ГПЗ

Иван Линдеманн
01:41 03.07.2020
Дмитрий Азаров заслушал доклады об обстановке на заводе и в ближайших населенных пунктах.
© Видео: sheroz_23, instagram © Фото: 63.mchs.gov.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прибыл в ситуационный зал Главного управления МЧС после аварии на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе.

Глава региона заслушал доклады об обстановке на ГПЗ и в ближайших населенных пунктах. О ситуации Азарову рассказали начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко, руководство завода и  Волжского района.

Авария произошла при проведении земляных работ, в результате которых была повреждена незаконная врезка в газопровод. После этого на ГПЗ начался пожар.

«К ликвидации последствий аварии привлечены аварийно-восстановительные службы компании, администрация района. Обеспечивают безопасность пожарно-спасательные подразделения и экипажи ГИБДД», - сказано на сайте МЧС по региону.

Из-за пожара из ближайших населенных пунктов эвакуируют более 1600 жителей.

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