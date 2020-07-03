В Кремле прокомментировали идею сделать 1 июля праздничным днем

В Кремле не обсуждают идею о том, чтобы сделать 1 июля нерабочим праздничным днем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, такая инициатива в Кремле не обсуждается», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее вице-спикер ГД РФ Ольга Епифанова предложила сделать 1 июля праздничным днем, так как этот день стал основным во время голосования по поправкам в Конституцию.

Плебисцит по конституционным поправкам в России проходил в период с 25 июня по 1 июля. Граждане могли отдать свой голос как на участке, так и удаленно.

Утром 2 июля, после того как ЦИК обработал 100% протоколов, стало известно, что изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Всего в голосовании приняли участие 67,97% избирателей.