Взрыв на заводе пиротехники в Турции сняли на видео

В турецкой провинции Сакарья произошел взрыв на заводе по производству пиротехники. Об этом сообщил ряд турецких СМИ.

Кадры инцидента опубликовали пользователи социальных сетей. На записи видны многочисленные фейерверки, разрывающиеся над лесным массивом. При этом голубое небо укутывают густые клубы черного дыма.

Согласно предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека. Всего в момент инцидента на предприятии находились более ста работников.

Сейчас на месте взрыва работают пожарные и спасатели. О причинах произошедшего пока ничего не известно.