Во Франции назначили нового премьера
Главой правительства стал заместитель руководителя администрации президента Жан Кастекс.
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Новым премьер-министром Франции назначен Жан Кастекс. Такое заявление распространил Елисейский дворец.
«Президент республики Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», - говорится в сообщении.
Ранее Кастекс занимал должность заместителя руководителя администрации президента. На этом посту он, в частности, курировал процесс выхода страны из режима самоизоляции, уточняет ТАСС.
Предыдущий глава правительства Эдуар Филипп 3 июля покинул свой пост с одобрения президента. Филипп руководил французским кабмином с 2017 года.