В Кремле прокомментировали претензии Запада по поводу поправок в Конституцию РФ

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы с ними знакомы, но мы не готовы принимать их во внимание», - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле об обеспокоенности Запада в связи с поправками в российскую Конституцию.

Песков при этом подчеркнул, что изменения в основной закон РФ не противоречат международному праву. Он также напомнил, что аналогичные положения практикуются в ряде государств.

Голосование по конституционным поправкам в России проходило в период с 25 июня по 1 июля. Граждане могли отдать свой голос как на участке, так и удаленно.

Утром 2 июля, после того как ЦИК обработал 100% протоколов, стало известно, что изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Всего в плебисците приняли участие 67,97% избирателей.

С предложением внести ряд поправок в Конституцию выступил президент России Владимир Путин в январе текущего года. По мнению главы государства, предложенные им изменения отвечают современным реалиям и помогут закрепить достигнутые результаты.