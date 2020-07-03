Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Изменения в Конституцию ТЕГИ

В Кремле прокомментировали претензии Запада по поводу поправок в Конституцию РФ

Роман Захаров
13:32 03.07.2020
Дмитрий Песков напомнил, что изменения в основной закон России не противоречат международному праву.
В Кремле прокомментировали претензии Запада по поводу поправок в Конституцию РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы с ними знакомы, но мы не готовы принимать их во внимание», - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле об обеспокоенности Запада в связи с поправками в российскую Конституцию.

Песков при этом подчеркнул, что изменения в основной закон РФ не противоречат международному праву. Он также напомнил, что аналогичные положения практикуются в ряде государств.

Голосование по конституционным поправкам в России проходило в период с 25 июня по 1 июля. Граждане могли отдать свой голос как на участке, так и удаленно.

Утром 2 июля, после того как ЦИК обработал 100% протоколов, стало известно, что изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Всего в плебисците приняли участие 67,97% избирателей.

С предложением внести ряд поправок в Конституцию выступил президент России Владимир Путин в январе текущего года. По мнению главы государства, предложенные им изменения отвечают современным реалиям и помогут закрепить достигнутые результаты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.07.2020, 14:25
Путин назвал незаконными санкции США против Сирии
Дата03.07.2020, 02:00
Главком ВКС РФ озвучил сроки создания Единой космической группировки
Дата03.07.2020, 13:20
Московский ЦСКА стал чемпионом России по хоккею сезона-2019/20
Дата30.06.2020, 12:23
На совещании в Минобороны обсудили процесс создания военного спутника «Пион-НКС»
Дата30.06.2020, 14:10
Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Изменения в Конституцию
13:32 В стране и мире
В Кремле прокомментировали претензии Запада по поводу поправок в Конституцию РФ
11:35 В стране и мире
Видео
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
19:18 В стране и мире
Видео
«Мы вместе»: активисты ОНФ проведут флешмобы в честь завершения голосования по поправкам в Конституцию
18:47 Спорт
Видео
В парке Горького прошли спортивные соревнования в честь завершения голосования по поправкам в Конституцию
14:10 В стране и мире
Видео
Праздничная атмосфера в ответственный день: как в России прошло голосование по поправкам в Конституцию
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:41 В стране и мире
Во Франции назначили нового премьера
13:40 Армия
Военный комитет ОДКБ уточнил планы на 2020 год с учетом коронавируса
13:32 В стране и мире
В Кремле прокомментировали претензии Запада по поводу поправок в Конституцию РФ
13:20 Спорт
Московский ЦСКА стал чемпионом России по хоккею сезона-2019/20
12:52 Армия
Видео
Соединили берега: военные инженеры построили мост через «реку» в Ростовской области
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
«Боевые» мухи встали на защиту лесов в Самарской области
Главком ВКС РФ: С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе
Видео
Огромный факел в ночи: опубликованы новые видео пожара на ГПЗ под Самарой
Видео
Страшные захоронения Сандармоха: в РВИО рассказали об исследованиях судмедэкспертов
В WhatsApp появятся новые функции
Впервые на территории России: в крымской пещере «Таврида» обнаружили кости древнего носорога стефаноринуса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.