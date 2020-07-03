«На пляж с ночевкой»: жительница Самарской области рассказала об эвакуации из-за аварии на НПЗ

Эвакуированным из села Верхняя Подстепновка в Самарской области, по предварительным данным, разрешат вернуться домой к вечеру. Об этом «Звезде» рассказала местная жительница Светлана Медведева.

После эвакуации ее семья расположилась с ночевкой на пляже.

«Вчера знакомые пожарные нам немножко пораньше сообщили о том, что будет эвакуация, и было принято решение, что поедем на пляж с ночевкой... У нас было все готово, поэтому нас не сильно огорчила эта ситуация. Конечно, мы очень сильно переживаем за своих котов… Сейчас поступила информация, что где-то в районе четырех-пяти часов вечера, возможно, нам разрешат вернуться домой», - рассказала Медведева.

Более двух тысяч жителей Верхней Подстепновки накануне вечером эвакуировали из-за аварии на Нефтегорском нефтеперерабатывающем заводе. На предприятии начался пожар из-за незаконной врезки в газопровод.