«Издевательство над памятью»: директор Музея Победы об осквернении памятника Рокоссовскому

Осквернение скульптуры легендарного маршала Советского Союза Константина Рокоссовского в Польше вызывает возмущение и является издевательством над памятью о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом уверен директор Музея Победы и заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник. По его мнению, поступок вандалов является демонстрацией их духовного падения.

«Неумение дорожить своей историей, как бы ни менялся политический курс страны, подлое и трусливое обращение с памятью, конечно, не могут вызывать ничего, кроме недоумения и возмущения. Борьба с собственной историей, издевательство над памятью, это признак духовного упадка и отсталости», - приводит ТАСС слова Школьника.

Скульптура Рокоссовского, установленная на кладбище воинов-красноармейцев в польском городе Легниц, в ночь на 30 июля была повалена неизвестными на землю и обезглавлена. Позже фрагменты памятника нашли на одной из улиц. Сотрудники полиции до сих пор не нашли вандалов.

«Польские власти в очередной раз продемонстрируют собственное политическое бессилие, если не найдут виновных в осквернении памятника маршалу Рокоссовскому», - считает директор Музея Победы.

На случившееся отреагировала и правнучка великого полководца Ариадна Рокоссовская. По мнению женщины, на мемориальном кладбище действовала группа людей, движимых ненавистью. Произошедшее она назвала логичным итогом политики польских властей, направленной на разжигание ненависти в собственной стране.