В оперштабе рассказали, когда вступит в силу решение об открытии границы РФ с Абхазией

Решение об открытии границы России с Абхазией вступит в силу после публикации соответствующего распоряжения правительства. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что документ будет опубликован во второй половине дня 1 августа.

«На данный момент документ проходит процедуру оформления», - сказали в оперштабе.

О том, что Россия открывает границу с Абхазией, стало известно в пятницу, 31 июля. Данное решение было принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава после того, как они оценили санитарно-эпидемическую обстановку в этой стране.