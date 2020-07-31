В Москве умерли еще 13 пациентов с COVID-19

В Москве за прошедшие сутки скончались еще 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сказано в сообщении.

Общее число летальных исходов в столице достигло 4473 человек. Накануне умерли 14 пациентов.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что с 1 августа Россия открывает границу с Абхазией. Данное решение было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава РФ после проведенного анализа санитарно-эпидемиологической обстановки в этой стране, а также определения готовности объектов инфраструктуры к приему туристов.