«Боевые» мухи встали на защиту лесов в Самарской области

В лесах по Самарой опробовали новый метод борьбы с насекомыми-вредителями. Там специалисты регионального Минлесхоза выпустили в дикую природу выращенных в московской лаборатории мух-трихограмм.

По информации ведомства, такой способ уже принес первые положительные результаты.

«Вредители погибают на стадии яйца, даже не успев превратиться в личинку», - информирует Министерство лесного хозяйства Самарской области.

Мухи-трихограммы - по своей сути паразиты. Они откладывают свое потомство в яйца пилильщиков-ткачей, уничтожая вредителя еще на стадии зародыша. При этом сами мушки для леса и других его обитателей не представляют никакой опасности.

Такой метод борьбы с паразитами применяется в России впервые. В отличие от химической обработки, он не влечет за собой каких-либо негативных последствий и является очень эффективным. Например, чтобы очистить от вредителя 200 гектаров леса нужно всего 100 граммов мушиных яиц.