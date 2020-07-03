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«Боевые» мухи встали на защиту лесов в Самарской области

Роман Захаров
12:31 03.07.2020
Выращенные в лаборатории мухи-трихограммы хорошо проявили себя в борьбе с лесными паразитами.
«Боевые» мухи встали на защиту лесов в Самарской области
© Фото: adege, Pixabay

В лесах по Самарой опробовали новый метод борьбы с насекомыми-вредителями. Там специалисты регионального Минлесхоза выпустили в дикую природу выращенных в московской лаборатории мух-трихограмм.

По информации ведомства, такой способ уже принес первые положительные результаты.

«Вредители погибают на стадии яйца, даже не успев превратиться в личинку», - информирует Министерство лесного хозяйства Самарской области.

Мухи-трихограммы - по своей сути паразиты. Они откладывают свое потомство в яйца пилильщиков-ткачей, уничтожая вредителя еще на стадии зародыша. При этом сами мушки для леса и других его обитателей не представляют никакой опасности.

Такой метод борьбы с паразитами применяется в России впервые. В отличие от химической обработки, он не влечет за собой каких-либо негативных последствий и является очень эффективным. Например, чтобы очистить от вредителя 200 гектаров леса нужно всего 100 граммов мушиных яиц.

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