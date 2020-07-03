Массовая эвакуация: из-за аварии на ГПЗ под Самарой жители покидают дома

Из-за аварии, которая произошла на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе в Самарской области, эвакуируют более 1600 жителей.

«В целях безопасности проводится эвакуация населения населенного пункта Верхняя Подстепновка Волжского района на автомобильном транспорте (автобусами) в количестве 1640 человек, в том числе 367 детей, в ближайшие населенные пункты. В настоящее время эвакуировано 89 человек, в том числе 15 детей», - сказано в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что около 500 человек покинули населенный пункт на личных автомобилях.

Пожар на ГПЗ начался из-за повреждения незаконной врезки в газопровод, рассказали в МЧС. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии. Трасса, ведущая к заводу, перекрыта.