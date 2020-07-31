СМИ: Трамп планирует запретить TikTok на территории США

Американские СМИ пишут, что Дональд Трамп планирует запретить приложение для видео TikTok. По словам президента страны, в настоящее время рассматриваются разные меры против модного сервиса.

«Мы изучаем TikTok. Мы можем и запретить TikTok. Можем сделать кое-какие другие вещи. Есть пара вариантов», — сказал американский лидер, пишет Bloomberg.

Напомним, о планах запретить в США TikTok ранее сообщал госсекретарь Штатов Майк Помпео. По его словам, Вашингтон действительно думает об ограничениях на установку китайских приложений.

Ранее сообщалось, что в США анонсировали меры против популярных китайских приложений. В Белом доме заявили, что несколько сотрудников в американской администрации оценивают риски для национальной безопасности, связанные с данными приложениями, которые потенциально могут привести к утечке данных и сбору информации об американских гражданах.