В США отменили смертный приговор за теракт на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву

В США апелляционный суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, который был вынесен в июне 2015 года за теракт, устроенный во время международного марафона в Бостоне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на решение суда.

По информации издания, дело передано в нижестоящий, окружной суд для проведения нового процесса, чтобы принять решение какой именно приговор необходимо вынести Царнаеву.

Напомним, что 15 апреля 2013 года во время Бостонского марафона прогремели два взрыва с интервалом в 12 секунд. Тогда три человека погибли более 250 получили ранения. Спецслужбы выяснили, что к теракту причастны братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Через несколько дней, в ходе перестрелки, Тамерлан был убит, а Джохар задержан.