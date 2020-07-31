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Роспотребнадзор обязал преподавателей и студентов носить маски

Виктория Ивашечкина
22:17 31.07.2020
Студенты-иностранцы будут допускаться к занятиям после двухнедельной изоляции.
Роспотребнадзор обязал преподавателей и студентов носить маски
© Фото: Петр Чернов РИА Новости

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе высших учебных заведений в условиях распространения COVID-19. 

Температуру студентам, преподавателям необходимо будет измерять дважды в день.

Помимо этого, они обязаны будут регулярно носить маски. Вузам предписано контролировать, чтобы одноразовые маски менялись раз в три часа.

Также уточняется, что студенты-иностранцы допускаются к занятиям после двухнедельной изоляции. На 10–12-й день изоляции им рекомендовано проводить ПЦР-тест на коронавирус, пишет ТАСС.

Роспотребнадзор рекомендовал не допускать к очной работе преподавателей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

Ранее сообщалось, что к началу нового учебного года Минобрнауки совместно с высшими учебными заведениями выработает новые требования к общежитиям в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. 

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