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Пришли за справедливостью: что известно о Кокорине и Мамаеве после освобождения

Даниил Левин
22:19 31.07.2020
Оглашение решения по апелляции отложено перенесено на 3 августа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Веленгурин Владимир globallookpress

В пятницу, 31 июля, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев пришли в Мосгорсуд, где должен был состояться пересмотр приговора. Ранее заседание переносили несколько раз, сегодня также принятие решения по апелляции было отложено.

По словам спортсменов, сегодня они пришли за справедливостью. Справедливость в понимании Кокорина и Мамаева, а также их адвокатов, в том, чтобы переквалифицировать статьи, по которым обвиняют футболистов на более мягкие. В суде участники процесса пытаются доказать что, к примеру, причина драки - не хулиганские побуждения, то есть намеренные, а результат внезапной случайной ссоры. Сегодня в зале заседаний вновь смотрели и запись камеры наблюдения, и кадры с регистратора.

Восьмого октября 2018 года на автостоянке компания, в которой были Кокорин с Мамаевым, сначала повздорила с водителем Виталием Соловчуком. У него - сотрясения мозга. После этого разгорелся конфликт в одном из кафе с чиновником Минпромторга. Денис Пак получил удар стулом. При этом сегодня один из адвокатов заявил, что чиновник сам виноват, сел за соседний столик с отдыхавшими. А просьбу пересесть – проигнорировал.

На два предыдущих заседания в Мосгорсуде Александр Кокорин и Павел Мамаев прийти не смогли. Зато сегодня они в одном из залов, заседание проходит без видеокамер, поэтому многочисленные журналисты ожидают комментариев игроков на улице.

На главный вопрос о своем футбольном будущем Александр Кокорин так и не ответил. Уже несколько дней поступает информация о том, что форвард подписал контракт со «Спартаком». Речь идет о контракте в 10 миллионов евро за четыре года. Руководство «Зенита», по слухам, не захотело оставлять у себя игрока с такой репутацией.

Такая же участь постигла и Павла Мамаева. Его прежний клуб «Краснодар» разорвал с ним контракт. Поэтому сейчас полузащитник выступает за «Ростов». До старта очередного чемпионата России чуть больше недели. Поэтому Мамаев заявляет, что после сегодняшнего заседания, у него все мысли только о подготовке.

«Какое будет, такое и примем, что делать! Будет только лучше, все у нас только лучше будет», - выразил надежду Павел Мамаев.

Он также добавил, что с женой Аланой у него все хорошо.

Не жалуется на жизнь после освобождения из тюрьмы и Александр Кокорин. Свои слова о переосмыслении жизни за решеткой нападающий доказал делом: продал практически все роскошные машины из своего автопарка. Однако, недавно в социальных сетях похвастался люксовой иномаркой, стоимостью более 20 миллионов долларов.

По словам Кокорина, он не сможет, скорее всего, прибыть на оглашение решения. На вопрос журналистов о том, приступил ли он к тренировкам в форме «Спартака», он попросил быть аккуратнее.

Следующее заседание в Мосгорсуде состоится уже 3 августа. Если апелляционную жалобу спортсменов и других участников процесса удовлетворят, то с них снимут судимость. Также все четверо смогут претендовать на, вероятно, рекордную сумму компенсации.

Напомним, что братья Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили реальные сроки заключения после нескольких драк в центре Москвы. Осенью 2019 года все вышли по УДО.

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