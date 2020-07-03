Бастрыкин: не все военные преступники были осуждены в Нюрнберге
Должны быть установлены все виновники, «вне зависимости от того, живы они или нет», подчеркнул глава СКР.
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Нюрнбергским трибуналом осуждены не все военные преступники, необходимо найти всех виноватых. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Многим нацистам, виновным в совершении жестоких преступлений, к сожалению, удалось скрыться от правосудия и избежать наказания», - уточнил он.
По принципу неотвратимости наказания, подчеркнул Бастрыкин, должны быть установлены все виновники, «вне зависимости от того, живы они или нет».
В интервью РИА Новости глава СКР добавил, что в России продолжат выявлять факты преступлений нацизма, в том числе по статье 357 УК РФ за геноцид.