Конгресс США обвинил Россию во «вмешательстве» в выборы-2020

Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента США-2020.

Политик сослалась на якобы доказательства спецслужбы США.

«Мы знаем, что Россия вновь вмешивается в наши выборы. Разведывательное сообщество сказало нам, что они продолжают то же поведение, что и на прошлых выборах», - заявила Пелоси во время пресс-конференции, пишет ТАСС.

При этом Пелоси не рассказала, о каких именно «доказательствах» идет речь, и каким образом РФ вмешивается в будущие выборы президента Штатов.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкционные меры против России. Они коснулись трех граждан РФ и пяти компаний. Уточнялось, что физические и юридические лица якобы причастны к конфликту в Донбассе. Кроме того, по версии США, они имеют отношение к мифическому «вмешательству в американские выборы».