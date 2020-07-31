Не то, что кажется: героиня нашумевшего ролика с мальчиком на «поводке» объяснила ситуацию

Волна негодования и тысячи возмущенных комментариев обрушились на мать, которая во время прогулки вела сына на «поводке», прикрепленном к его руке. При этом сама женщина шла под руку с пожилым мужчиной. Ролик сняли местные жители в Кургане и разместили в одном из пабликов.

Маму заклеймили позором и устроили травлю. Причем агрессия выплеснулась и за пределы мобильных устройств.

«И мне постоянно говорят - воспитывать не умеют! Мама плохо ребенка воспитала. Даже что же такое! Мало этого прессинга, и эта волна гневных комментариев, так вдобавок и камень, который в нас прилетел. Хорошо он попал в меня», - рассказала мама мальчика Варвара Пономарева.

У ее сына Марка тяжелая форма расстройства аутистического спектра, у отца, дедушки мальчика, болезнь Альцгеймера.

«У аутистов очень большая физическая сила. То есть все это (браслет безопасности) не травмируемые для ребенка вещи», - пояснила Варвара.

Такие дети смогут побежать навстречу автомобилю или открытому люку. Браслет позволяет родителям быть рядом, при этом не сковывая движений ребенка. Но у пользователей Сети нашлись другие эпитеты для браслета безопасности – цепь, веревка, поводок.

«Она нуждается в социальной поддержке. Потому что в этой ситуации, конечно, ей тяжело», - пояснила детский психиатр Анна Портнова.

У правоохранителей, которых вызвали неравнодушные соседи, после личной беседы вопросов не осталось. Но комментаторы в интернете и на детской площадке не умолкают, отвечать каждому у женщины с двумя тяжелобольными людьми на руках просто нет сил.

Маме с ребенком в коляске помогут, к таким детям привыкли. Аутизм пока называют невидимой инвалидностью. Видеть такие семьи и помогать пока приходится только учиться.

«Есть некая реальность уже реализованная. Очень хрупкие проекты», - рассказала Исполнительный директор Региональной общественной организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра Елена Багарадникова.

У специалистов реабилитационных центров готов внушительный перечень пробелов в законодательстве и системе здравоохранения для оказания помощи таким семьям. У самих родителей просьба только одна, чтобы их понимали. По словам Варвары Пономаревой, людям, кто не сдает своих родных в специнтернаты очень трудно. И она мечтает, чтобы окружающие понимали насколько это тяжело и не им жизнь.