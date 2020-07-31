Четыре авиакомпании с 1 августа начнут полеты из России за рубеж

В Росавиации сообщили, что авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Turkish Airlines и Pegasus Airlines первыми после возобновления международного авиасообщения совершат рейсы между РФ и зарубежными странами.

«Первый регулярный рейс SU 2130 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва – Стамбул запланирован 1 августа в 07:50 мск из московского аэропорта «Шереметьево» на самолете Boeing 777», - сказано в сообщении Росавиации.

Кроме этого, «Победа» в эту субботу выполнит один рейс из Москвы в Стамбул. Ожидается, что из Стамбула в Москву прибудет около 50 пассажиров. Компания планирует со 2 августа приступить к полетам в Санкт-Петербург, а с 3 августа - в Ростов-на-Дону.

Возобновит с 1 августа регулярные рейсы и турецкая Pegasus Airlines. В расписании перевозчика 1 августа рейс из Стамбула в Москву («Домодедово»).

Уточняется, что с 10 августа объем регулярных и чартерных полетов в Турцию будет увеличен. Планируют начать полеты российские авиакомпании S7, «Уральские авиалинии», «Северный ветер».

Также перечисленные авиакомпании с 1 августа возобновят регулярные полеты в Великобританию.

Ранее сообщалось, что с субботы, 1 августа, возобновляется международное авиасообщение. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Замглавы правительства Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что границы пока открыты с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией.