Огромный огненный шар: момент взрыва на АЗС под Краснодаром попал на видео

Взрыв и дальнейшее возгорание произошли на автозаправке в Динском районе Краснодарского края. АЗС расположена на 26 километре автодороги Краснодар – Крапоткин. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«В 19.15 по прибытию на место первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено, что происходит горение заправочной станции и 2 автомобилей на общей площади 300 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Паблик «Телеканал «Краснодар». Новости города» опубликовал видео с места происшествия. На кадрах зафиксирован момент взрыва, после которого в небо поднимается огромный огненный шар и валит черный дым.

По информации на 20:02, пожар локализован. Пострадали три человека. На месте происшествия работают 44 человека и 14 единиц техники.