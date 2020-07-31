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Непомерные аппетиты: почему Германия потребовала вернуть пожертвованные «Белым каскам» деньги

Денис Шурыгин
20:34 31.07.2020
По информации влиятельного немецкого издания, средства были использованы не по назначению.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress

Сегодня внешнеполитическое ведомство Германии потребовало от фонда Mayday Rescue, вернуть около 50 тысяч евро, которые были пожертвованы в поддержку организации «Белые каски». По информации издания Die Welt, Германия посчитала, что средства были использованы не по назначению.

Mayday Rescue Foundation - некоммерческий фонд спасения, который зарегистрирован в Нидерландах. Он собирает деньги от правительств разных стран, чтобы затем передать их «Белым каскам». В списке спонсоров числятся такие страны, как США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Дания, Турция, Катар, Япония и даже Новая Зеландия.

«Сейчас мы видим попытку государств, которые финансировали Mayday Rescue и “Белые каски”, уменьшить репутационный ущерб. Обвинения в адрес уже умершего агента Джеймса Ле Мезюрье, в мошенничестве или присвоении денег защищает “Белые каски”, тем самым отделяя его преступление от них», - поясняет британская журналистка Ванесса Били.

Основатель «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье признался, что ворует деньги из кассы еще в ноябре прошлого года. Он сам себе начислял огромные зарплаты - до 30 тысяч евро в месяц. Ле Мезюрье оплатил шикарную свадьбу с третьей женой Эммой Винберг, которая является содиректором фонда, перечисляющего деньги. Но Джеймс Ле Мезюрье неожиданно скончался в собственном доме в Стамбуле. Криминала не нашли. Но в деле фонда спасения и «Белых касок» стали появляться новые подробности.

«Летом 2018 года он попался на попытке хищения 50 тысяч евро в ходе эвакуации “белокасочников” в Иорданию. Впрочем, у голландских контролеров и без того к деятельности британца длинный список вопросов: неоправданно высокие зарплаты и широкие привилегии руководства НПО Mayday Rescue, отсутствие необходимой финансовой прозрачности, конфликт интересов, уклонение от уплаты налогов в Нидерландах», - рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До сих пор «Белые каски» исправно фабриковали поводы для нападений Западной коалиции на сирийские правительственные войска. Было снято огромное количество постановочных химических атак, но это была лишь часть подделок.

«С самого начала было ясно, что это не благотворительная организация, которая помогает всем сирийцам. Они там только для того, чтобы показывать лишь нужную им часть конфликта. Фактически “Белые каски” уехали в Сирию на заработки. Но официальной зарплаты им показалось недостаточно и в ход пошли финансовые махинации», - рассказал британский журналист Тарек Хаддад.

По словам директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, в работе организации все «было шито белыми нитками».

«Прорвалось там, где следовало ожидать. Это мошенничество, махинации. Ну, во-первых, деньги, которые они получали, они в нарушение всех договоренностей вкладывали в бизнес в ряде стран Персидского залива и непосредственно в Турции. И завышали себе заработные платы на порядок. Все сейчас всплывает и становится понятно, кто на кого работал», - рассказал Багдасаров.

Германия за несколько лет пожертвовала около 20 миллионов евро. Великобритания - 200 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас в фонде спасения на звонки не отвечают. Ведь в ближайшее время могут найтись и другие желающие вернуть свои взносы.

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