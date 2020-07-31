В Крыму задержали чиновников «Росгранстроя» за получение взятки в особо крупном размере

СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю сообщают, что директора Крымского филиала дирекции ФГКУ «Росгранстрой» и его заместителя арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

На данный момент в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Злоумышленникам предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере», - говорится в сообщении СК.

Также уточняется, что были возбуждены уголовные дела в отношении задержанных по факту получения ими взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2017 года и в январе 2019 года директором «Росгранстрой» с одной из коммерческих организаций были заключены госконтракты на оказание услуг по содержанию имущества на сумму 7,4 миллиона рублей и 4,7 миллиона рублей.