Самый народный телеведущий: Леонид Якубович отмечает 75-летний юбилей

Телеведущий, актер, сценарист, драматург, КВНщик, а еще - токарь, электромеханик и пилот самолета. Сегодня всенародный любимец Леонид Якубович отмечает 75-летний юбилей. С днем рождения юбиляра поздравил президент Владимир Путин, отметив талант телеведущего, его открытость и самоотдачу, с которой он дарит зрителям яркие эмоции.

Леонид Якубович за любое дело берется только после тщательной подготовки. Несмотря на торжества, он перебирает листы сценарного плана. Артист будет озвучивать новый фильм о десантниках. Прежде чем начать работу, актер просит всех выйти из радиостудии, чтобы не мешали сосредоточиться.

Тема войны для Леонида Аркадьевича всегда стояла особняком от других. Отец - герой-фронтовик. Сам он родился в 1945 году. В 80-х был в Афганистане, в 90-х - в Чечне. Опасные командировки не афишировал, просто спрашивал у солдат, что им нужно, и привозил еду и вещи. Возвращаясь в Москву, обзванивал их близких, чтобы те не волновались. Бывал Якубович и в Сирии, на нашей военной базе Хмеймим.

«Я родился в 45-м. Для меня война - это то, на чем я воспитан, на Победе. Отец мало говорил о войне. Но все, что я слышал от него, все, что я знаю про войну, даже эти фильмы о войне, которые сейчас, может быть кажутся немножко наивными, но мы свято верили в то, что мы все и есть победители», – рассказал народный артист РФ Леонид Якубович.

Токарь, электромеханик, инженер наладочного цеха, а еще КВНщик, сценарист и драматург – уже в 70-х годах Леонид Якубович успевал все. Даже выводить на большую сцену своих друзей-студентов. Это он написал первый звездный монолог Владимира Винокура.

«К Леньке поехал на участок. Он там в рабочей обстановке говорит: “Да, у меня есть один номер, еще КВНский “Служба такая” про старшину Ковальчука”. С этим монологом я стал лауреатом конкурса», - рассказал руководитель Государственного театра пародий, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

С конца 70-х Леонид Якубович пишет сценарии для телепередач «А ну-ка, парни!», «Стадион неожиданностей». В 80-х ведет первые в Советском Союзе конкурсы красоты. Даже несмотря на такой солидный драматический опыт, едва ли он был готов к тому, что в 45 лет у него так лихо закрутится колесо фортуны, и он станет одним из самых узнаваемых людей в стране.

«Он очень хорошо относился к тем людям, к которым он обращается. Это видно. Это не надо объяснять. Его благожелательность, его отношение. Оно чувствуется, улавливается зрителями. Это свойственно Леониду Аркадьевичу, как другу и как человеку», - рассказал кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Карен Шахназаров.

На телеканале «Звезда» Леонид Якубович является ведущим программы «Звезда на Звезде». Это интервью с политиками, учеными, актерами, журналистами. Еще он успевает писать книги, играть в театре, сниматься в кино. В комедии «Дед моей мечты» он сыграл главного героя: в гриме и не узнаешь.

«Леня здесь проявился, как замечательный артист, потому что сыграть такую роль без единого слова. Это еще одна из ипостасей его таланта. В работе он неутомимый и яростный. Он вообще человек неутомимый и яростный», - рассказал сценарист и драматург Аркадий Инин.

В фильме «Дед моей мечты» Леонид Якубович не только актер, а также соавтор сценария.

«Я голодный до работы. Вот сколько есть работы, столько я буду делать с удовольствием. Нет – буду писать книжку. Нет – буду играть в театре. Нет – буду сниматься в кино. Нет – буду писать киносценарии», - пояснил Леонид Якубович.

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, когда у него случился инсульт, то Леонид Якубович бросил все дела и первым примчался на помощь.

«Меня “кондратий” хватил зимой этого года. И так случилось, что это произошло в присутствии Лени. Леня немедленно возглавил всю шумиху вокруг меня. Если я с вами сейчас разговариваю, то это тоже его заслуга, потому что в инсульте важнее всего фаза от момента, когда хватил “кондратий”, до момента, когда ты оказался в реанимации», - сообщил телеведущий, продюсер и режиссер Дмитрий Дибров.

В редкий выходной Леонид Якубович садится не на диван, а в кресло пилота – самолеты и вертолеты его давняя страсть.

«Леонид Якубович - улыбка, обаяние, усы, самоирония. Лично я, находясь с Якубовичем, не улыбался всего один раз в жизни. Это было, когда мы зашли в самолет Ан-2. Он занял место пилота и сказал: “Ну, садись, Сюткин, полетели”. И я понял, что я - один из первых его пассажиров. И, надеясь, на его нежные, надежные руки согласился с неизбежным», - рассказал музыкант Валерий Сюткин.

Леонид Якубович – пилот третьего класса, окончил Калужское авиационное летно-техническое училище. Телеведущий признается, что даже во сне иногда парит в небе.