Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Самый народный телеведущий: Леонид Якубович отмечает 75-летний юбилей

Игорь Балдин
20:04 31.07.2020
Сам юбиляр, а также его коллеги и друзья вспомнили интересные истории из жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalya Loginova globallookpress

Телеведущий, актер, сценарист, драматург, КВНщик, а еще - токарь, электромеханик и пилот самолета. Сегодня всенародный любимец Леонид Якубович отмечает 75-летний юбилей. С днем рождения юбиляра поздравил президент Владимир Путин, отметив талант телеведущего, его открытость и самоотдачу, с которой он дарит зрителям яркие эмоции.

Леонид Якубович за любое дело берется только после тщательной подготовки. Несмотря на торжества, он перебирает листы сценарного плана. Артист будет озвучивать новый фильм о десантниках. Прежде чем начать работу, актер просит всех выйти из радиостудии, чтобы не мешали сосредоточиться.

Тема войны для Леонида Аркадьевича всегда стояла особняком от других. Отец - герой-фронтовик. Сам он родился в 1945 году. В 80-х был в Афганистане, в 90-х - в Чечне. Опасные командировки не афишировал, просто спрашивал у солдат, что им нужно, и привозил еду и вещи. Возвращаясь в Москву, обзванивал их близких, чтобы те не волновались. Бывал Якубович и в Сирии, на нашей военной базе Хмеймим.

«Я родился в 45-м. Для меня война - это то, на чем я воспитан, на Победе. Отец мало говорил о войне. Но все, что я слышал от него, все, что я знаю про войну, даже эти фильмы о войне, которые сейчас, может быть кажутся немножко наивными, но мы свято верили в то, что мы все и есть победители», – рассказал народный артист РФ Леонид Якубович.

Токарь, электромеханик, инженер наладочного цеха, а еще КВНщик, сценарист и драматург – уже в 70-х годах Леонид Якубович успевал все. Даже выводить на большую сцену своих друзей-студентов. Это он написал первый звездный монолог Владимира Винокура.

«К Леньке поехал на участок. Он там в рабочей обстановке говорит: “Да, у меня есть один номер, еще КВНский “Служба такая” про старшину Ковальчука”. С этим монологом я стал лауреатом конкурса», - рассказал руководитель Государственного театра пародий, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

С конца 70-х Леонид Якубович пишет сценарии для телепередач «А ну-ка, парни!», «Стадион неожиданностей». В 80-х ведет первые в Советском Союзе конкурсы красоты. Даже несмотря на такой солидный драматический опыт, едва ли он был готов к тому, что в 45 лет у него так лихо закрутится колесо фортуны, и он станет одним из самых узнаваемых людей в стране.

«Он очень хорошо относился к тем людям, к которым он обращается. Это видно. Это не надо объяснять. Его благожелательность, его отношение. Оно чувствуется, улавливается зрителями. Это свойственно Леониду Аркадьевичу, как другу и как человеку», - рассказал кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Карен Шахназаров.

На телеканале «Звезда» Леонид Якубович является ведущим программы «Звезда на Звезде». Это интервью с политиками, учеными, актерами, журналистами. Еще он успевает писать книги, играть в театре, сниматься в кино. В комедии «Дед моей мечты» он сыграл главного героя: в гриме и не узнаешь.

«Леня здесь проявился, как замечательный артист, потому что сыграть такую роль без единого слова. Это еще одна из ипостасей его таланта. В работе он неутомимый и яростный. Он вообще человек неутомимый и яростный», - рассказал сценарист и драматург Аркадий Инин.

В фильме «Дед моей мечты» Леонид Якубович не только актер, а также соавтор сценария.

«Я голодный до работы. Вот сколько есть работы, столько я буду делать с удовольствием. Нет – буду писать книжку. Нет – буду играть в театре. Нет – буду сниматься в кино. Нет – буду писать киносценарии», - пояснил Леонид Якубович.

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, когда у него случился инсульт, то Леонид Якубович бросил все дела и первым примчался на помощь.

«Меня “кондратий” хватил зимой этого года. И так случилось, что это произошло в присутствии Лени. Леня немедленно возглавил всю шумиху вокруг меня. Если я с вами сейчас разговариваю, то это тоже его заслуга, потому что в инсульте важнее всего фаза от момента, когда хватил “кондратий”, до момента, когда ты оказался в реанимации», - сообщил телеведущий, продюсер и режиссер Дмитрий Дибров.

В редкий выходной Леонид Якубович садится не на диван, а в кресло пилота – самолеты и вертолеты его давняя страсть.

«Леонид Якубович - улыбка, обаяние, усы, самоирония. Лично я, находясь с Якубовичем, не улыбался всего один раз в жизни. Это было, когда мы зашли в самолет Ан-2. Он занял место пилота и сказал: “Ну, садись, Сюткин, полетели”. И я понял, что я - один из первых его пассажиров. И, надеясь, на его нежные, надежные руки согласился с неизбежным», - рассказал музыкант Валерий Сюткин.

Леонид Якубович – пилот третьего класса, окончил Калужское авиационное летно-техническое училище. Телеведущий признается, что даже во сне иногда парит в небе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата31.07.2020, 18:15
Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму
Дата01.08.2020, 01:58
В небесах и выше: пять лет назад ВКС РФ впервые заступили на боевое дежурство
Дата31.07.2020, 16:12
Косторная ушла от тренера Тутберидзе
Дата31.07.2020, 11:17
«Каспийский монстр»: гигантский ракетный экраноплан буксируют в Дербент
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:24 Армия
Су-27 перехватил самолет радиотехнической разведки ВМС США над Черным морем
17:14 В стране и мире
Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов и криптовалют
16:48 В стране и мире
Видео
Представитель Гармаша объяснил его решение уйти из театра
15:05 В стране и мире
Видео
Сальто над водой: в Приморье сняли на видео самую быструю и агрессивную акулу
14:06 В стране и мире
Путин обсудил с Совбезом РФ задержание россиян в Белоруссии
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Кокорин ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Видео
«Каспийский монстр»: гигантский ракетный экраноплан буксируют в Дербент
Медики назвали фактор, повышающий риск смерти от коронавируса
Видео
Сальто над водой: в Приморье сняли на видео самую быструю и агрессивную акулу
«Необратимый коллапс»: ученые рассказали, когда исчезнет человеческая цивилизация
Битва соусов: диетолог примирила поклонников сметаны и майонеза
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.