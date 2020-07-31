Россия открывает границу с Абхазией

С 1 августа Россия открывают границу с Абхазией. Об этом сообщили в пятницу, 31 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», - говорится в сообщении на сайта правительства.

Сегодня состоялось заседание оперативного штаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова. Отмечается, что данное решение было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава РФ, после проведенного анализа санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии, а также определения готовности объектов инфраструктуры к приему туристов.

Оперштабом продолжается прорабатываться вопрос по расширению списка стран, с которыми Россия сможет возобновить международное авиасообщение.