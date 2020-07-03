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Мурашко рассказал, когда Россия вернется к нормальной жизни после пандемии

Анна Касаткина
11:14 03.07.2020
Маски жители страны смогут перестать носить после появления эффективного лекарства от коронавируса, отметил министр.
Мурашко рассказал, когда Россия вернется к нормальной жизни после пандемии
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Возвращение к нормальной жизни в России, той, какой она была до пандемии, маловероятно до февраля следующего года. Такую точку зрения выразил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля», - заявил он.

Министр посоветовал россиянам продолжать носить медицинскую маску, однако там, где нет большого скопления людей, можно обойтись и без нее - «например, на даче».

«Но если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам - здесь ношение маски является оправданным», - пояснил Мурашко «Интерфаксу».

Он отметил, что маски можно будет снять только тогда, когда появится препарат для лечения и профилактики коронавируса, в котором специалисты будут уверены на сто процентов.

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