В российский вузах увеличат число бюджетных мест

В новом учебном году число бюджетных мест в российских вузах увеличится на 9%. Планируется ежегодное увеличение до 2024 года с акцентом на регионы. Об этом сообщил в пятницу, 31 июля, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, это значимый объем, увеличение бюджетных мест появится в вузах большинства регионов. Фальков добавил, что приоритетными направлениями по увеличению количества студентов-бюджетников стали IT-отрасль и педагогическая.

«Самый большой рост - на 18% по сравнению с 2020 годом - по IT-специальностям. На втором месте, и это в соответствии запросу от регионов, - больше всего рост по педагогическим специальностям», - сообщил Валерий Фальков.

Он уточнил, что лидерами по увеличению числа бюджетных мест стали республики Марий Эл и Татарстан, Еврейская автономная область, Белгородская и Омская области.

Ранее глава Минобрнауки рассказал, что самой востребованной профессией в IT-отрасли является специальность аналитика данных. Фальков отметил, что по-прежнему востребованы медики и педагоги, также находят хорошую работу выпускники инженерных вузов.