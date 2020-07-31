«Это его личное мнение»: Евгений Миронов прокомментировал уход Сергея Гармаша из «Современника»

Советский и российский актер театра и кино Евгений Миронов прокомментировал «Звезде» сообщение об уходе артиста Сергея Гармаша из «Современника». По мнению знаменитости, театру повезло с новым худруком, а мнение Сергея - это его личное дело.

«Сергей Гармаш - замечательный артист. И любой театр будет ему рад. Что касается его ухода - это его личное мнение», - прокомментировал Миронов возможность работы Гармаша вне стен «Современника».

Евгений напомнил, что раньше также работал в знаменитом театре.

«То, что туда пришел один из лучших режиссеров страны Виктор Рыжаков, обладающий «Золотыми масками», является большой удачей для "Современника"», - уверен Миронов.

По словам актера, с ним связывались артисты театра и рассказали ему о грандиозных планах Рыжакова.

«Я желаю этому театру с новым худруком удачи. А мнение Сергея - это только его личное мнение», - заключил Миронов.

Напомним, ранее представитель Сергея Гармаша, Олег Будрин, рассказал «Звезде», что уход артиста из театра связан с политикой «Современника». Также Будрин отметил, что теперь остается смотреть, как на заявление об уходе отреагируют в самом театре.