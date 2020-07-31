Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждения ее территорий. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 31 июля, на портале правовой информации.

Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.

В документе уточняется понятие экстремистской деятельности. Также экстремизмом признается нарушение территориальной целостности России и отчуждение ее территорий.

При этом под экстремистскую деятельность не попадают делимитация, демаркация и редемаркация государственной границы РФ с сопредельными странами.

Ранее президент РФ подписал закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней в стране. Согласно документу, теперь формат многодневного голосования будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.