Путин утвердил повышение штрафов за продажу снюса и табака детям

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях, согласно которому увеличиваются штрафы за торговлю насваем и снюсом, а также за продажу табачных изделий несовершеннолетним. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, штраф от 15 до 20 тысяч рублей придется заплатить гражданам за оптовую или розничную продажу насвая и снюса. Прежде административный штраф составлял от 2 до 4 тысяч рублей.

Нововведения в Кодексе об административных нарушениях предусматривают теперь штраф для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, ранее был 7-12 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит за торговлю насваем и снюсом штраф от 150 до 300 тысяч рублей, против прежних 100-150 тысяч рублей.

Уточняется, что за продажу табачной продукции и изделий детям штраф для граждан увеличился с 5 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - с 30 до 70 тысяч рублей, для юридических лиц - с 100 до 300 тысяч рублей.