Путин подписал закон для зачисления в федбюджет возмещения за разлив топлива в Норильске

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, позволяющий зачислить в федеральный бюджет полученное от «Норникеля» возмещение за разлив топлива в Норильске.

Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Новый закон уточняет нормативы распределения платежей за возмещение вреда, причиненного водным объектам страны. В Министерстве финансов пояснили: чьей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти денежные средства и должны поступать.

Напомним, ранее действовало правило о зачислении всех поступлений в местные бюджеты.

Теперь все платежи по искам о возмещении вреда объектам, находящимся в собственности РФ, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда водным объектам, будут зачисляться в федбюджет по нормативу 100%.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что сумма ущерба в 147,7 миллиарда рублей, которую предъявляют «Норникелю» за экологическую катастрофу в Арктической зоне, является обоснованной.