«Нужно все осмыслить»: Никита Ефремов прокомментировал уход Гармаша из театра

Нужно время, чтобы осознать, что произошло. Должно пройти какое-то время, считает актер театра «Современник» Никита Ефремов.

«Это право Сергея Леонидовича делать то, что он хочет. Как человек, воспитанный в театре, и театр - это мой дом, я не хочу выносить сор из избы. Я не хочу сейчас ничего комментировать. Тем более на фоне недавних событий в моей семье. Чтобы что-то сказать, нужно все осмыслить. Нужно, чтобы прошло какое-то время», - рассказал «Звезде» Никита Ефремов.

Ранее стало известно, что актер Сергей Гармаш написал заявление об уходе из театра «Современник», в котором служил с 1984 года. По словам представителя артиста Олега Будрина, такое решение связано со сложившейся политикой в театре.