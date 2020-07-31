Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов и криптовалют

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон, который разрешает проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Действие закона начнется в 2021 году.

Между тем закон запретит криптовалюты как средство платежа в России.

Операторами обмена ЦФА с правом проводить сделки по активам смогут стать российские банки и биржи. Для этого им будет необходимо быть включенными в специальный реестр ЦБ.

Банк России же будет вправе определить признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также в пределах определенной суммы неквалифицированные инвесторы-физлица.

Согласно закону, криптовалюта определяется как средство платежа и как средство сбережений, как инвестиция. Однако запрещается использовать это средство для оплаты товаров и услуг в России.

Российские физические и юридические лица также смогут оспаривать в суде сделки с цифровой валютой только при условии, что они задекларировали в России эти сделки и само обладание криптовалютой. Чиновникам и ряду других лиц, которые сейчас не вправе иметь счета (вклады) за рубежом, закон запрещает также иметь цифровую валюту и ЦФА, выпущенные в иностранных информсистемах.