Актер Стебунов подтвердил объявление Гармаша об уходе из театра «Современник»

Российский актер театра и кино Иван Стебунов подтвердил «Звезде», что его коллега, Сергей Гармаш, уходит из московского театра «Современник».

«Он объявил это на сборе труппы», - отметил Стебунов.

Актер не стал комментировать причины ухода Гармаша из театра и посоветовал дождаться комментариев от самого артиста.

Напомним, ранее СМИ сообщили об уходе артиста из знаменитого театра.

Отмечается, что, по мнению Гармаша, в театре после смерти бывшего художественного руководителя Галины Волчек сложилась «чудовищная ситуация».

Сергей Гармаш служил в театре с 1984 года.