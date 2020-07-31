Актер Стебунов подтвердил объявление Гармаша об уходе из театра «Современник»
Ранее СМИ сообщили о том, что артист покидает знаменитый театр из-за сложившейся в нем «чудовищной ситуации».
© Фото: Сергей Гармаш, ВКонтакте
Российский актер театра и кино Иван Стебунов подтвердил «Звезде», что его коллега, Сергей Гармаш, уходит из московского театра «Современник».
«Он объявил это на сборе труппы», - отметил Стебунов.
Актер не стал комментировать причины ухода Гармаша из театра и посоветовал дождаться комментариев от самого артиста.
Напомним, ранее СМИ сообщили об уходе артиста из знаменитого театра.
Отмечается, что, по мнению Гармаша, в театре после смерти бывшего художественного руководителя Галины Волчек сложилась «чудовищная ситуация».
Сергей Гармаш служил в театре с 1984 года.