СМИ: неизвестные атаковали торговый центр в Берлине, есть пострадавшие
По предварительным данным, злоумышленники напали на инкассаторов.
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Группа неизвестных атаковала торговый центр в Берлине. Люди в масках ворвались в магазин, расположенный в районе Шарлоттенбург, есть пострадавшие, пишет Bild.
По предварительным данным, злоумышленники напали на инкассаторов. Район оцеплен, ближайшую станцию метро закрыли.
По предварительным данным, нападавших было четверо. Подробности произошедшего выясняются.