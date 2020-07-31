Австрия сняла запрет на авиарейсы из России и других 17 стран

Австрийские власти в субботу, 1 августа, снимут запрет на пассажирские авиарейсы из РФ и ряда стран. Однако вместе с этим вводятся ограничения на въезд.

Уточняется, что прибывающим на территорию Австрии из стран с неблагоприятной обстановкой на фоне коронавируса с 1 августа необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19 и отправиться на 10-дневный карантин.

Австрийские власти также отнесли к неблагоприятным по эпидемиологической оценке странам следующие государства: Египет, Албания, Бангладеш, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Чили и Эквадор.

Отмечается, что граждане Австрии, Евросоюза, а также лица с видом на жительство в стране, прибывающие из неблагополучных регионов, могут сдать тест в течение двух суток после прибытия. Но до результатов теста туристы обязаны соблюдать карантин.

Австрийская авиакомпания не включила Россию в список рейсов, возобновляемых с 1 августа, несмотря на снятие запрета на пассажирское авиасообщение с РФ, сообщает пресс-служба Венского международного аэропорта.

Ранее в АТОР назвали страны Европы, готовые принять туристов из РФ. При этом другая часть государств решила не открывать границы для России как минимум до второй половины августа.