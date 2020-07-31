На трассе в Сочи мужчина выволок из машины женщину с детьми и бросил: видео
По информации полиции, личность водителя установлена, с ним связались.
© Видео: Интересный Краснодар, ВКонтакте © Фото: Интересный Краснодар, ВКонтакте
Полиция Краснодарского края проводит проверку после обнародованного в соцсетях видео, на котором можно увидеть, как водитель вытаскивает из машины пассажирку с детьми и оставляет их на трассе. Также можно услышать, как женщина кричит, чтобы мужчина вернул ей деньги, которые она перевела ему за поездку.
Ролик в соцсетях опубликовала сама потерпевшая. Она с двумя детьми направлялась из Геленджика в Сочи. Но по дороге возник конфликт. Водителю не понравилось, что дети громко пели и ели в салоне.
По информации полиции, инцидент произошел накануне, 30 июля. Личность водителя установлена. С мужчиной связались. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.