Косторная ушла от тренера Тутберидзе

Россиянка Алена Косторная, чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию, покинула группу знаменитого тренера Этери Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко. Об этом сообщила сама Тутберидзе на своей странице в Instagram.

«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше...» - написала тренер.

Тутберидзе рассказала, что со временем фигуристки начинают выставлять все больше условий для продолжения совместной работы.

«Когда-то Юля (Липницкая) выдвинула требование не выходить на один лед с Женей (Медведевой), мы постарались удовлетворить все условия - не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной (Загитовой), и вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон-грата», - написала тренер.

Один из подписчиков поинтересовался, к кому перешла Косторная. Тутбередзе ответила, что еще в мае договорились с Евгением Плющенко.

Напомним, что в январе 202о года Алена Косторная выиграла чемпионат Европы. Тогда она заявила, что ее радует уже тот факт, что она попала на пьедестал.