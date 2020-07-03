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В Москве началась кампания по проведению ЕГЭ

Роман Захаров
11:06 03.07.2020
Наиболее востребованными экзаменами среди московских выпускников стали русский язык и профильная математика.
В Москве началась кампания по проведению ЕГЭ
© Фото: Главный Редактор, Flickr

В Москве стартовала кампания по проведению Единого госэкзамена. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что больше всего выпускников будут сдавать экзамены по русскому языку, математике и обществознанию.

«Всего на сдачу ЕГЭ в Москве зарегистрировалось около 80 тысяч человек. В этом году сдавать экзамены будут только те, кто собирается поступать в вузы, остальные выпускники от сдачи ЕГЭ освобождены по решению правительства», - объяснила она.

По словам Раковой, наиболее востребованными экзаменами среди московских выпускников стали русский язык и профильная математика. Чиновница отметила, что данные предметы чаще всего нужны для поступления в высшие учебные заведения.

На третьем месте по популярности - обществознание. Этот предмет выбрали более трети школьников.

В проведении экзаменов участвуют 30 тысяч сотрудников образования. Все они успешно сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции.

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