Путин подписал закон о предоставлении выходного для диспансеризации

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о предоставлении выходного на время прохождения диспансеризации для работников старше 40 лет.

Отмечается, что при прохождении диспансеризации сотрудники будут обязаны предоставить работодателю справку из медорганизации, подтверждающую прохождение обследования.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что работающим россиянам объяснили, кто сможет взять дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации. Законопроект в третьем чтении приняла Госдума. Поправки инициировало правительство РФ.