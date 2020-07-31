Путин подписал закон о многодневном голосовании в России

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней в стране. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что теперь формат многодневного голосования будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, которая организует выборы или референдум, оно может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

При этом подсчет голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

При многодневных выборах сохранится формат голосования вне зданий избирательных комиссий. К примеру, на придомовых территориях.

Будет регулироваться порядок отзыва члена комиссии: его планируют осуществлять по определенной процедуре. Другими словами, политическая партия вносит в руководящий орган, который назначил члена комиссии, представление об отзыве и предложение по кандидатуре нового члена комиссии.

Однако в том случае, если предложения по новой кандидатуре нет, то вопрос об отзыве члена комиссии рассматриваться не будет.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней.