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В России подписан закон, который позволяет смягчать уголовное наказание для беременных и матерей с детьми до трех лет

Тамара Астапенкова
15:21 31.07.2020
Согласно документу, осужденные женщины получат возможность условно-досрочного освобождения.
В России подписан закон, который позволяет смягчать уголовное наказание для беременных и матерей с детьми до трех лет
© Фото: ekseaborn0, Pixabay

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит смягчать уголовное наказание для беременных женщин и матерей с детьми до трех лет, которые совершили преступления небольшой тяжести. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, теперь осужденные женщины, имеющие детей до трех лет, получат возможность условно-досрочного освобождения или оставшийся срок может быть заменен более мягким видом наказания. Такая процедура будет возможна, когда осужденная уже отбыла не менее четверти назначенного срока.

Уточняется, что подобная практика будет применяться в отношении женщин, которые совершили преступление в несовершеннолетнем возрасте.

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