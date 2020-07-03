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Как в советские времена: озвучены новые правила посещения кинотеатров

Анна Касаткина
11:46 03.07.2020
После почти четырех месяцев перерыва российские кинотеатры 15 июля вновь откроют двери для посетителей.
Как в советские времена: озвучены новые правила посещения кинотеатров
© Фото: Bruno Germany, Pixabay

Посетителям кинотеатров в России предложат воспользоваться бесконтактными билетами и обеспечат безопасную социальную дистанцию. О новых правилах посещения в условиях пандемии рассказала гендиректор сети кинотеатров «Москино» Светлана Максимченко.

После почти четырех месяцев перерыва российские кинотеатры 15 июля вновь откроют двери для посетителей. Их ждут стандартные правила безопасности, включая ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции. Некоторые кинозалы могут ввести дополнительные меры.

«В наших кинотеатрах сети "Москино", поскольку у нас конструкции старых советских кинотеатров, мы хотим выпускать зрителей сразу на улицу после сеанса. Мы будет так делать, где это возможно. Так раньше было принято в советские времена», - сказала Максимченко радио Sputnik.

Кроме того, зрителям предложат бесконтактные билеты и бесконтактный проход в зал. Предусмотрен вывод из оборота наличных денег, в кинобаре будет предложено рассчитаться картой.

«Основное – это соблюдение дистанции и безопасная работа персонала… Проводить время в фойе кинотеатра не стоит. Лучше приходить к сеансу», - уточнила Максимченко.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, когда россияне смогут вернуться к нормальной жизни. В это понятие, в частности, вкладывается возможность свободно посещать массовые мероприятия и не носить маску.

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