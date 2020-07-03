ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия утвердила результаты всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«По результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, согласно которому изменения в Конституцию РФ, предусмотренные статьей первой РФ о поправке в Конституцию РФ о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти, за которые проголосовали более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании, считаются одобренными», - зачитала Памфилова принятое комиссией постановление.

Голосование по конституционным поправкам в России проходило в период с 25 июня по 1 июля. Граждане могли отдать свой голос как на участке, так и удаленно.

Утром 2 июля, после того, как ЦИК обработал 100% протоколов, стало известно, что изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Всего в плебисците приняли участие 67,97% избирателей.

С предложением внести ряд поправок в Конституцию выступил президент России Владимир Путин в январе текущего года. По мнению главы государства, предложенные им изменения отвечают современным реалиям и помогут закрепить достигнутые результаты.