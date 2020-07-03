Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор подозреваемому в изнасиловании полуторагодовалой дочери мужчине
Уголовное дело будут заново рассматривать в Бугульминском суде.
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Верховный суд Республики Татарстан отменил оправдательный приговор мужчине, подозреваемому в изнасиловании полуторагодовалой дочери. Решение связано с наличием нарушений в приговоре первой инстанции.
«Дальше это дело направят в Бугульминский суд и его снова будут рассматривать. Только уже другой судья. Все возобновится», - заявила RT начальник отдела по взаимодействию со СМИ Верховного суда Татарстана Наталья Лосева.
Ранее сообщалось, что суд оправдал жителя республики, подозреваемого в изнасиловании маленькой девочки. Врачи подтвердили, что внутренних повреждений у ребенка нет, но есть поверхностные. С решением суда не согласилась прокуратура, которая опротестовала вердикт.