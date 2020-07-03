Опубликованы кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии. На записи видно, как сотрудники спецслужбы проникают в жилище радикалов, после чего укладывают их на пол.

В кадр попадает огнестрельное и холодное оружие, изъятое у задержанных, а также экстремистская литература, найденная в их квартирах.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии пятерых членов экстремистской религиозной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*.

По информации правоохранительных органов, задержанные вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, призывали отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства - халифата.

* «Ат-Такфир Валь-Хиджра» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.