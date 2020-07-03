Премьер-министр Франции ушел в отставку
Эдуар Филипп продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
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Премьер Франции Эдуар Филипп ушел в отставку с одобрения главы государства Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Елисейский дворец.
«Эдуар Филипп сегодня подал в отставку с поста главы правительства, президент принял (прошение)», - говорится в заявлении резиденции.
Филипп продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового правительства, уточнят РИА Новости.