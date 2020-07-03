Россиян предупредили об опасностях погоды в ближайшие дни

Экстремальная жара, грозы и штормовые ветра ожидаются на территории регионов России в ближайшие дни. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, в следующие три дня в большей части Центрального округа ожидаются дожди с грозами и сильный ветер. Температура будет высокой, на юге округа – в Белгородской и Воронежской областях – она достигнет 37 градусов из-за воздуха с восточного Средиземноморья.

Сильная жара установится и на юге страны. Так, в Ставрополье ожидается до 40 градусов тепла, уточнила Паршина.

Выше 30 градусов поднимется температура в Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. На юге Сибири и Приморского края ожидаются дожди с градом. В Хакасии, Тыве и Красноярском крае, пояснила синоптик, штормовой ветер может достигать 30 метров в секунду.

В Якутии, напротив, в ближайшие дни ожидается довольно прохладная погода. На Колыме могут быть ночные заморозки до -4 градусов, заметила Паршина в разговоре с «Российской газетой».