Таран элитного спорткара: момент ДТП с участием Lamborghini в Питере сняли на видео
По информации журналистов, элитная иномарка может принадлежать известному российскому блогеру Дмитрию Рудикову.
© Видео: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, VK © Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, VK
В Санкт-Петербурге на пересечении Свечного переулка и Коломенской улицы произошло ДТП с участием спорткара Lamborghini. Кадры инцидента опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».
На записи видно, как в элитную иномарку въехал Renault Logan. В комментарии к видео говорится, что Lamborghini в момент ДТП двигался по главной дороге, то есть виновным, скорее всего, будет признан водитель Renault.
Как пишут «Известия», Lamborghini может принадлежать российскому блогеру Дмитрию Рудикову, известному в Интернете под псевдонимом Диман из Батайска. Издание отмечает, что ранее в своем Instagram Рудиков сообщил, что дорогой спорткар был разыгран.