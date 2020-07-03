Таран элитного спорткара: момент ДТП с участием Lamborghini в Питере сняли на видео

В Санкт-Петербурге на пересечении Свечного переулка и Коломенской улицы произошло ДТП с участием спорткара Lamborghini. Кадры инцидента опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как в элитную иномарку въехал Renault Logan. В комментарии к видео говорится, что Lamborghini в момент ДТП двигался по главной дороге, то есть виновным, скорее всего, будет признан водитель Renault.

Как пишут «Известия», Lamborghini может принадлежать российскому блогеру Дмитрию Рудикову, известному в Интернете под псевдонимом Диман из Батайска. Издание отмечает, что ранее в своем Instagram Рудиков сообщил, что дорогой спорткар был разыгран.